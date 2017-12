Trabalhos manuais dão vida a presépio com 200 metros quadrados na Água Retorta

Há casas feitas em madeira, pedra, palha, canas da índia e figuras elaboradas com tecidos reaproveitados neste presépio de natal, que pretende, não só retratar algumas das passagens bíblicas, como replicar locais e vivências daquela freguesia.



O presépio de Água Retorta estará exposto no salão da Casa do Povo e poderá ser todos os dias, entre as 10h00 e as 22h00, até 21 de janeiro.