Trabalhos de remoção do navio “Mestre Simão” iniciaram-se hoje

Teve início hoje os trabalhos de remoção do navio “Mestre Simão” do porto da Madalena, na ilha do Pico.

Começou esta terça-feira, os trabalhos de remoção do 'Mestre Simão' que está encalhado no porto da Madalena desde do inicio do mês de janeiro, segundo refere comunicado da Atlânticoline.



Recorde-se que estes trabalhos estão a cargo da empresa Resolve Salvage & Fire, com recurso a operadores locais. Esta empresa foi também a responsável pela remoção do combustível e óleos do navio sinistrado no passado dia 6 de janeiro.

Os trabalhos iniciaram-se, desta forma, na data prevista, prevendo-se que possam ficar concluídos no final do mês de maio, caso as condições de tempo e de mar assim o permitam.