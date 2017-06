Trabalhos da Residência Criativa 2016 em exposição

O Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, Açores, inaugura às 21:30 uma exposição dos trabalhos resultantes da Residência Criativa 2016, promovida pelo Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA)



"A mostra inclui os trabalhos da quarta edição desta iniciativa, que decorreu no Faial e no Pico com o objetivo de criar uma linha de produtos com visibilidade no mercado nacional e internacional, através da valorização da renda tradicional destas ilhas”, adianta uma nota de imprensa do Governo Regional.

Para o desenvolvimento desta atividade foi convidada a 'designer' de moda Sílvia Teixeira, que, através do recurso a uma nova linguagem, conseguiu criar uma produção mais atual e com potencial para captar novos nichos de mercado.

O projeto envolveu a participação de artesãos e unidades produtivas artesanais, nomeadamente Ana Baptista, do Faial, e Alzira Neves, Conceição Neves e Arménio Goulart, da ilha do Pico.

A mostra está patente ao público até 12 de agosto.