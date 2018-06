As mais lidas

"Foguete atinge e fere mulher em Rabo de Peixe" e "Mais de 3 mil funcionários públicos já progrediram na carreira" são outros destaques do jornal.

Outro destaque fotográfico do jornal vai para a homenagem a Carlos Melo Bento pelos 50 anos de advocacia.

A manifestação de cerca de 80 trabalhadoras da fábrica de conservas da Cofaco em Rabo de Peixe está em destaque fotográfico no Açoriano Oriental de terça-feira, 5 de junho de 2018.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok