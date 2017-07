Torre sineira da Igreja Matriz da Ribeira Grande aberta para visita

A Câmara da Ribeira Grande, em parceria com a junta de freguesia da Matriz e a paróquia local, abriu a visitas a torre sineira da Igreja Matriz.



As visitas, por marcação prévia, podem ser realizadas no período entre as 09:00 e as 17:00 locais, sempre acompanhadas por um guia.

As marcações podem ser feitas através do número 296470730 ou pelo 'e-mail' gaaleventos@cm-ribeiragrande.pt.

"A igreja Matriz é dedicada a Nossa Senhora da Estrela e é uma das maiores e mais belas igrejas açorianas, estando classificada como imóvel de interesse público", informa a autarquia.