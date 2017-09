Torre Eiffel recebeu 300 milhões de visitantes desde a sua abertura em 1889

Num comunicado divulgado hoje, a empresa que administra a Torre Eiffel indicou que as celebrações em Paris servirão para agradecer a todos que passaram pelo monumento durante estes anos.

Na próxima quinta-feira haverá música em todos os pisos do emblemático monumento parisiense, com uma banda de jazz ao nível da rua, trompetistas no segundo andar e flautas no topo da torre.

Um espetáculo de luzes especiais será apresentado, sendo repetido a cada meia hora entre às 19:30 horas locais (18:30 horas em Lisboa) e à meia-noite local (11:00 horas em Lisboa).

Também será instalado um muro de 12 metros de largura na base da torre onde estarão fotos que poderão ser levadas pelos visitantes e que possuem uma mensagem que diz “300.000.000 de agradecimentos”.