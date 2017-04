A XII edição do Torneio de Pesca Desportiva em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel decorre a 22 e 23 de abril foi hoje anunciado pela organização.



"O processo de pesca é livre, sendo obrigatório o uso de cana com carreto, com um máximo de três anzóis", adianta a organização numa nota de imprensa, acrescentando que a prova começa às 07:30 (mais uma hora em Lisboa) no sábado.

Segundo as regras serão atribuídos 100 pontos de participação a cada pescador e 1.000 pontos ao vencedor de cada dia de prova (Kg), sendo que aos restantes será aplicada a regra de três simples.