Torneio de futebol de rua na próxima semana

O Torneio Regional de Futebol de Rua, organizado pela Associação Cais desde 2004, realiza-se de 13 a 14 de junho, no campo de jogos de São Pedro, Ponta Delgada, com 13 instituições e 14 equipas



Segundo a Câmara Municipal de Ponta Delgada, que apoia a iniciativa, em 2006, a Associação Cais lançou o desafio às instituições de São Miguel no sentido destas se juntarem na realização do Torneio Regional de Futebol de Rua e, desde então, a organização do evento tem rodado pelas várias instituições participantes.

A Associação Alternativa é este ano a entidade promotora do evento nacional que tem caráter anual para promover a inclusão social, incentivar a autoestima, a dignidade e impulsionar novas propostas de vida em sociedade, entre outros objetivos.