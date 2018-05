Tolerância de ponto nas ilhas do Triângulo na terça-feira do Espírito Santo nos Açores

O presidente do Governo dos Açores concedeu tolerância de ponto aos trabalhadores da administração pública regional dos serviços sediados nas ilhas de São Jorge, Pico e Faial no próximo dia 22, terça-feira do Espírito Santo.

Segundo um despacho publicado hoje em Jornal Oficial, Vasco Cordeiro sublinha que "a celebração do Espírito Santo se reveste de profundo significado para o povo açoriano, sendo o seu culto celebrado em toda a região".

De acordo com o despacho, tradicionalmente, "as festividades que lhe são dedicadas, nas ilhas Faial, Pico e São Jorge [as denominadas ilhas do Triângulo], prolongam-se para além da segunda-feira do Espírito Santo, que este ano ocorre no dia 21 de maio, Dia da Região Autónoma dos Açores".

As Festas do Espírito Santo no arquipélago, um dos festejos com maior expressão nos Açores, têm inicio a seguir à Páscoa e decorrem até ao oitavo domingo seguinte, o da Trindade, mas chegam a prolongar-se até ao verão.

Estes festejos são também celebrados nas comunidades de emigrantes, essencialmente radicados nos Estados Unidos da América e no Canadá.

A segunda-feira do Espírito Santo foi escolhida para celebrar o Dia da Região, que este ano se comemora a 21 de maio, na próxima segunda-feira, feriado regional.