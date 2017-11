Todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso amarelo para as nove ilhas dos Açores devido à previsão de chuva e trovoada.

Segundo o IPMA, o aviso vigora até às 00h00 locais nas nove ilhas.



A delegação regional dos Açores do IPMA justifica a emissão do aviso com uma depressão que está a afetar a região dos Açores “com condições de forte instabilidade” que provocará “aguaceiros intensos e trovoada nas próximas horas”.

O aviso amarelo é o terceiro de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.