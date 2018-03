Tír na Gnod trazem 'a eterna juventude' a um Tremor Todo-O-Terreno esgotado

O Tremor Todo-o-Terreno atingiu o limite de inscrições praticamente no mesmo dia em que abriram. Este ano, a caminhada na natureza vai fazer-se com a atmosfera sonora dos Tír na Gnod, uma versão duo de Gnod. O projeto estreia em São Miguel e, conforme nos disse Marlene Ribeiro, vai apresentar uma boa dose de improviso e beber do cenário envolvente. De resto, será terapia ao abrigo de uma lenda celta que promete a eterna juventude.