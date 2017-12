Tibério Dinis condena a ausência de Santos Silva na bilateral com os EUA

Num comunicado enviado a este jornal, a CMPV começa por "sublinhar o desrespeito institucional do Ministério dos Negócios Estrangeiros para com a autarquia pela recusa da presença do seu presidente" na reunião.



A autarquia deixa clara a convicção de que "uma visão de proximidade" seria fundamental para o desenhar "de ações conducentes" à resolução do passivo ambiental deixado pelos EUA na Base da Lajes.

Depois, e como se lê no documento, o município da Praia da Vitória vem "condenar a ausência do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal da reunião da Comissão Bilateral", algo que interpreta como uma "desvalorização das matérias em discussão, assunto de elevada importância para a salvaguarda social e ambiental de uma parcela do território português".

No comunicado - que saúda a postura do Governo Regional no dossier e a abertura do Embaixador dos EUA para atender aos problemas ambientais decorrentes da presença militar norte-americana na Base das Lajes -, aquela câmara informa os seus munícipes que irá "manter a reivindicação de presença do município nas reuniões da Comissão Bilateral" e procurar reforçar os canais diplomáticos à disposição, "no sentido de garantir um quadro alargado de apoio a um plano de descontaminação dos solos".



Entre outras medidas, a CMPV compromete-se a prosseguir com "a monitorização especial" nos furos de água do concelho e "manter como prioridade máxima a descontaminação dos solos nas áreas identificadas no concelho, ou noutras que venham, cientifica e tecnicamente, a ser identificadas".



A 38ª Reunião da Comissão Bilateral Permanente do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América teve lugar esta quinta-feira, em Lisboa, e contou com a presença do presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro.