Tiago Monteiro continua ao volante de um Honda no WTCR

O português Tiago Monteiro renovou contrato com a Honda, tendo em vista a época de 2018 do campeonato do mundo de carros de turismo (agora designado WTCR), anunciou a assessoria de comunicação do piloto, esta sexta-feira.

"É uma honra continuar a fazer parte da família Honda. Desde 2012 que trabalhamos juntos e, ano após ano, temos estado mais fortes. Foi uma pena o acidente me ter tirado a possibilidade de discutir o título. Os últimos cinco meses foram duros e intensos, mas penso estar no caminho certo para regressar à competição já no início da época”, afirmou Tiago Monteiro.

O piloto português, de 41 anos, sofreu um violento acidente em 07 de setembro, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, tendo falhado as três últimas provas do Mundial de WTCC de 2017, que liderava.

“Tenho mais dois meses com vários tratamentos na Europa e nos Estados Unidos, mas acredito que terei no final o aval dos médicos para entrar em pista", referiu Tiago Monteiro, que terminou o campeonato no oitavo lugar.

Monteiro assumiu-se confiante no desempenho da equipa, reiterando ainda o entusiasmo com a nova regulamentação para o WTCR.

"As alterações regulamentares vão permitir um campeonato mais atrativo e competitivo. Um ano de mudança que será bom para todos os envolvidos. No que diz respeito à equipa, já os conheço, ganhei corridas em 2016 com eles no TCR e sei que são uma estrutura muito forte e motivada para alcançar bons resultados", sublinhou.

Entre as alterações, destacam-se a realização de três corridas em cada um dos 10 fins de semana de competição, uma no primeiro dia e duas no segundo – com diferentes sistemas de pontuação –, a proibição de carros de fábrica e um maior equilíbrio entre as viaturas, ao abrigo da regulamentação TCR.

O campeonato, que tem passagem marcada por Vila Real, em 23 e 24 de junho, vai arrancar em Marrocos, em 07 e 08 de abril.