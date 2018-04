Thirty Seconds to Mars adiam concerto em Lisboa e marcam data em Braga

A banda norte-americana Thirty Seconds to Mars adiou para setembro o concerto que tinha marcado para a próxima terça-feira em Lisboa, alterando o local, e marcando um espetáculo para Braga, no mesmo mês, foi esta sexta-feira anunciado.

“Devido a compromissos inadiáveis nos Estados Unidos, os Thirty Seconds to Mars foram obrigados a adiar a data do concerto em Lisboa, que teria lugar já no próximo dia 10 de abril”, refere a promotora Everything is New, adiantando que o novo espetáculo acontece a 12 de setembro na Altice Arena, em vez do Campo Pequeno.

Além disso, a banda marcou um novo concerto em Portugal, a 11 de setembro no Fórum Braga.

Os portadores de bilhete para o concerto que estava marcado para o Campo Pequeno na próxima terça-feira poderão “devolver ou utilizar o bilhete já adquirido num dos dois concertos agendados para setembro”.

“Os bilhetes (para o concerto de dia 10 de abril) mantêm-se válidos para a nova data, dia 11 de setembro, em Lisboa, sendo que, quem pretender efetuar a troca para o concerto de Braga, deverá dirigir-se ao ponto de venda onde adquiriu o bilhete para efetuar a troca do mesmo”, explica a promotora.

Quem optar pela devolução, deverá dirigir-se ao “respetivo local de compra no prazo máximo de 30 dias a contar da data prevista do concerto (com término a 09 de maio)”.

Os bilhetes para os concertos de setembro estarão à venda a partir de sábado. O espetáculo do Campo Pequeno estava esgotado, mas passa a haver bilhetes disponíveis porque a Altice Arena é um espaço maior.

A digressão dos Thirty Seconds to Mars que passa este ano por Portugal serve para a banda apresentar ao vivo o quinto álbum de originais, “America”, editado hoje.

A banda de Jared Leto (também ator, premiado com um Óscar de Melhor Ator Secundário em 2014 pelo papel que interpretou no filme “O Clube de Dallas”), Shannon Leto e Tomo Milicevic, formou-se em 1998 e editou o álbum de estreia, “30 Seconds to Mars”, em 2002.

Os Thirty Seconds to Mars já atuaram várias vezes em Portugal. O concerto mais recente aconteceu em 2013, em Lisboa.