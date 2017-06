Theresa May votou em Berkshire sem fazer declarações

A chefe do governo britânica, a conservadora Theresa May, votou hoje às 08:20 (mesma hora em Lisboa) em Sonning, condado de Berkshire, sudeste de Inglaterra, para as eleições gerais no Reino Unido.



Theresa May votou na companhia do marido não tendo prestado qualquer declaração aos jornalistas presentes. Em abril, Theresa May antecipou as eleições com o argumento de que o Reino Unido precisa de uma liderança estável para enfrentar as negociações sobre a saída do país da União Europeia (Brexit) decidia após o referendo realizado no dia 23 de junho de 2016. Um total de 46,9 milhões de britânicos são chamados hoje às urnas, nas 40 mil assembleias de voto, num quadro de segurança policial reforçada devido aos recentes atentados de Londres e de Manchester.