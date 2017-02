Theresa May apresenta hoje "livro branco"

A primeira-ministra britânica, Theresa May, apresenta hoje o "livro branco" sobre o 'Brexit', no qual especifica os objetivos do governo para as negociações de saída da União Europeia (UE).



A primeira-ministra conservadora fez o anúncio na terça-feira, durante o debate semanal na Câmara dos Comuns, depois de deputados da oposição trabalhista terem exigido um documento formal com as metas para as negociações com Bruxelas.

Num discurso pronunciado em meados de janeiro, Theresa May adiantou as linhas principais das negociações do ‘Brexit’, tendo nomeadamente apontado o controlo do número de europeus que chegam ao país, a saída do mercado único europeu e a celebração de um amplo acordo comercial com a UE.

O parlamento britânico começou na terça-feira a debater o projeto de lei que autorizará o executivo a acionar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, dando início a um período de dois anos de negociação.

Após concluído o debate e votação na Câmara dos Comuns, em princípio na próxima semana, o projeto passa para a Câmara dos Lordes.

O projeto deve estar aprovado pela rainha Isabel II a 09 de março e nessa altura, segundo a imprensa, May comunicará formalmente aos 27 parceiros europeus a decisão do Reino Unido de sair da UE.