Terrorismo, imigração e Rússia devem estar na agenda da NATO

O Presidente norte-americano, Donald Trump, identificou hoje, em Bruxelas, o terrorismo, a imigração e a Rússia como ameaças que a NATO tem que enfrentar no futuro.



“A NATO do futuro tem que incluir um grande foco no terrorismo e na imigração, bem como nas ameaças da Rússia e às fronteiras de Leste e do Sul”, disse Trump, num discurso proferido na inauguração de um memorial do 11 de setembro, na nova sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa), em Bruxelas.

“O terrorismo tem que ser parado”, salientou Trump, acrescentando que “milhares e milhares de pessoas chegam aos nossos países e, em muitos casos, não fazemos ideia de quem são, temos que ser duros, temos que ser fortes e que estar vigilantes”.