Terras do Priolo finalista nos Green Project Awards

O projeto Terras do Priolo valeu à Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e à Direção Regional do Ambiente dos Açores (DRA) a nomeação como finalistas na categoria Turismo dos Green Project Awards.

O projeto, recorde-se, é desenvolvido nos concelhos do Nordeste e Povoação e articula um esforço de preservação da ave com um processo participativo de promoção do turismo sustentável em torno dela.

Uma nota de imprensa do SPEA lembra que as Terras do Priolo são o único local no mundo onde a espécie, que chegou a estar criticamente ameaçada de extinção, pode ser encontrada.

Fruto das ações de conservação, hoje, a população de priolos apresenta mil indivíduos, prossegue a mesma nota.

A cerimónia de entrega dos prémios do Green Project Awards será realizada na Alfandega do Porto esta quinta-feira, pelas 9h30.