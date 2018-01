Teresa Bonvalot na terceira ronda na finalíssima do Mundial de juniores de surf

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot passou hoje diretamente à terceira ronda no primeiro dia da finalíssima do Mundial de juniores, em Kiama, na Austrália, ao vencer a sua bateria da primeira eliminatória.

Bonvalot somou 11,20 pontos nas suas duas melhores ondas, passando assim de forma direta à terceira ronda, enquanto a australiana Alyssa Lock, com 11,10, foi segunda na bateria e entra na segunda eliminatória, de repescagem.

“Faço esta prova há algum tempo, já estive perto algumas vezes, mas cometi erros parvos. Tentei aprender com esses erros e pode ser que consiga um grande resultado este ano”, salientou a surfista de Cascais, em declarações à World Surf League (WSL).

A surfista explicou ainda que teve de “fazer com que todas as ondas que apanhasse contassem”, porque as condições estavam sempre a mudar na praia de Bombo Beach.

Nos seis 'heats' disputados na primeira ronda, destaque para a australiana Macy Callaghan, campeã mundial júnior, que mostrou ser uma vez mais candidata ao título, ao somar uma pontuação de 17,50 (8,00 e 9,50) na terceira bateria.

Depois de uma longa época de qualificação em 2017, os campeões mundiais de juniores decidem-se em Bombo Beach, em Kiama, Nova Gales do Sul, com 36 surfistas masculinos e 18 femininos em competição, todos abaixo dos 18 anos.