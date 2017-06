Terceiro voo diário para Ponta Delgada da transportadora TAP arranca hoje

A TAP arranca hoje com uma terceira frequência diária para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, que vai operar até 24 de setembro, confirmou à Lusa fonte oficial da transportadora.



A mesma fonte adiantou que, “dependendo da procura desta terceira ligação, a TAP vai analisar um eventual prolongamento” após aquela data.

Em fevereiro, numa nota de imprensa, a companhia aérea liderada por Fernando Pinto anunciou esta terceira ligação para um destino que tem batido recordes no turismo.

“Com este reforço da sua operação para Ponta Delgada, associado à utilização de aviões maiores, a TAP vai passar a ter, no período do verão, três voos diários para a ilha de São Miguel e dois voos para a ilha Terceira, o que se traduz num aumento de 103% de capacidade com a oferta de 35 frequências semanais ligando o continente e os Açores”, referiu a companhia aérea portuguesa na ocasião.

O novo voo para Ponta Delgada terá saída de Lisboa às 16h30 locais, com chegada a Ponta Delgada pelas 17h55. No sentido inverso, o voo partirá de Ponta Delgada às 19h00 locais, chegando a Lisboa pelas 22h10.

“Com a introdução desta nova frequência, a TAP procura dar resposta às necessidades dos seus clientes, reforçando a oferta para o destino Açores e contribuindo também para o desenvolvimento turístico do arquipélago”, acrescentou.

De acordo com o Serviço Regional de Estatística dos Açores, no ano passado desembarcaram no aeroporto de Ponta Delgada 740.877 pessoas. Em 2015 foram 618.829, enquanto um ano antes esse número ficou em 471.869 passageiros.