Terceiro dia da Operação “Natal Tranquilo” da GNR sem mortos, mas com 4 feridos graves

Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade em 155 acidentes nas estradas fiscalizadas pela GNR no domingo, o terceiro dia da operação “Natal Tranquilo” da força de segurança em que não foram registadas vítimas mortais.

Segundo dados provisórios divulgados no site da corporação, não houve mortes a registar nas estradas de Portugal Continental nas véspera de Natal, mantendo-se o balanço em quatro vítimas mortais desde sexta-feira, o primeiro dia da operação.

Os quatro feridos com gravidade registados no domingo estiveram envolvidos em acidentes nos distritos de Braga, Faro, Guarda e Setúbal. Outras 55 pessoas ficaram com ferimentos ligeiros na sequência de desastres nas estradas.

A operação “Natal Tranquilo” registou até ao final do dia de domingo quatro vítimas mortais, a primeira na sexta-feira, no Porto, e as outras três no sábado, nos distritos de Aveiro, Porto e Setúbal, num total de 606 acidentes.

Desde sexta-feira foram registados 12 feridos graves e 171 feridos ligeiros.

A operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) decorre até terça-feira com o patrulhamento rodoviário, em todo o país, das vias com maior tráfego neste período do ano.

Mais de 6.500 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais estão destacados para a operação, que, segundo a GNR, visa prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, para lhes proporcionar uma deslocação em segurança.

Os militares da GNR vão estar particularmente atentos às infrações relacionadas com a condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade e incorreta ou não utilização do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.

A GNR adverte ainda que estará atenta aos comportamentos de risco dos condutores que motivam uma condução distraída, designadamente a utilização indevida do telemóvel e outros equipamentos, incorreto acondicionamento da carga, a não circulação na via mais à direita e o incumprimento da distância de segurança entre veículos.