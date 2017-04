Terceirenses "Beware the Wolf" vencem AngraRock 2017

Os terceirenses Beware the Wolf foram o projeto reconhecido com o prémio máximo do Concurso ANGRAROCK 2017, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e da Associação Juvenil da Ilha Terceira.



Nesta 18º edição do concurso, que marcou a estreia de um novo modelo de prémios e categorias, Tony Silveira, dos "Half Step Down" venceu o prémio para o "Melhor Intérprete", enquanto os prémios para "Melhor Letra" e "Melhor Original" foram entregues a João Félix, com o tema "Easy Ride", adianta uma nota de imprensa da organização do evento. A escolha dos vencedores ficou a cargo de um júri de nomes reconhecidos do universo da música açoriana, constituído por Patrícia Aguiar, Luís Alberto Bettencourt, Nivaldo Sousa, António Neves e Pedro Machado.