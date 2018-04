Tenista Rafael Nadal nos 'oitavos' de Barcelona, com 38 'sets' sempre a ganhar

Em busca do 11.º troféu na prova catalã, o líder do ‘ranking’ mundial bateu o 77.º da hierarquia por um duplo 6-4, num embate em que teve de recuperar de 0-2 no primeiro parcial e deixou fugir um 3-1 no segundo, para, depois, ganhar em uma hora e 51 minutos.

Ao conquistar os dois parciais, Nadal ampliou o recorde de ‘sets’ consecutivos arrebatados em terra batida, que havia batido no domingo, quando ganhou pela 11.ª vez em Monte Carlo.

De acordo o sítio do ATP Tour, o espanhol conta 38 ‘sets’ conquistados de ‘rajada’ na terra batida, numa série iniciada em 2017, contra 36 do compatriota Guillermo Coria (2003 e 2004) e 34 do romeno Ilie Nastase (1973).

O espanhol somou também o 15.º triunfo consecutivo em terra batida e passou a contar 54 vitórias e três derrotas em Barcelona, onde ganhou de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016 e 2017.

Nos oitavos de final, Nadal vai defrontar outro compatriota, mais precisamente Guillermo Garcia-Lopez, 69.º jogador ATP, que se qualificou ao beneficiar da desistência Kei Nishikori, depois de ter batido o japonês por 6-3 no primeiro ‘set’.