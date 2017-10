Tempestade tropical Ophelia aproxima-se dos Açores

A tempestade tropical Ophelia está a aproximar-se dos Açores, não devendo afetar o estado do tempo nas ilhas nos próximos quatro dias .

Segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, às 15h00 desta segunda-feira, o centro da tempestade tropical Ophelia, localizava-se a 1385 quilómetros a W/SW dos Açores, com vento médio de 65 km/h e rajadas da ordem dos 90 km/h.



O ciclone Ophelia estava a deslocar-se para N/NE a 7 km/h e a intensificar-se, podendo atingir a categoria de furacão nos próximos dias.



A informação do IPMA realça, entanto, que ao longo do dia de amanhã deverá deslocar-se para E/SE pelo que deverá permanecer até sexta-feira, não se prevendo desta forma que afete o estado do tempo nas ilhas nos próximos quatro dias.

O IPMA realça ainda que “devido a diferentes resultados dos modelos de previsão meteorológica, quer na intensidade quer na trajetória, a incerteza relativamente à previsão para o período superior a 96 horas permanece elevada”.