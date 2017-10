Tempestade provocada pelo furacão Ophelia faz três mortos na Irlanda

Uma das vítimas mortais é uma mulher com cerca de cinquenta anos que teve um acidente de carro causado pela queda de uma árvore, perto da aldeia de Aglish (sul), do qual resultou também um ferido com cerca de setenta anos.

Um homem de 30 anos também morreu devido a lesões causadas por uma serra elétrica que utilizava para limpar uma árvore deitada abaixo pela tempestade na cidade de Cahir (sul).

O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, deixou um alerta, dizendo: "Quero deixar claro a todos que é uma crise nacional, um alerta vermelho que afeta todos os municípios, cidades e zonas".

As autoridades alertaram para os “riscos mortais” dos ventos violentos, que atingem os 150 km/h na zona oeste do país, e fecharam todas as escolas, muitos serviços públicos, bem como transportes e empresas, tendo ordenado às pessoas que se mantivessem em casa.

O serviço meteorológico irlandês também emitiu um aviso de “alerta vermelho”, afirmando que está previsto para todo o país vento “violento e destrutivo” e “chuvas fortes e fortes vagas ao longo de várias costas que poderão levar a inundações”.

De acordo com a ESB Networks, 210 mil casas e empresas estão sem eletricidade, especialmente nas zonas de Cork, Limerick, Tipperary e Galway.