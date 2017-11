“Temos de ser menos dependentes do crédito”

O primeiro-ministro, António Costa, lembrou esta quarta-feira as lições que o país aprendeu com a crise económica recente ao ter estado dependente do crédito e pediu a diminuição dessa dependência.

"Aprendemos diversas lições com a crise que vivemos nos anos mais recentes. Mas seguramente uma das lições que todos aprendemos é que temos de estar todos menos dependentes do crédito, mas o crédito tem de estar menos dependente também do crédito ao consumo e do crédito ao imobiliário", alertou António Costa.

O chefe do Governo falava na gala Prémios Horizontes - Millennium BCP - Global Media Group, a qual decorre esta tarde na Casa da Música, no Porto.

A iniciativa distingue empresas que se destacaram na área da inovação, e António Costa frisou a ideia: "O investimento é crítico para podermos inovar e a inovação é crítica para podermos exportar".

O primeiro-ministro considerou que "é cada vez mais importante as empresas terem mais condições de financiamento e é importante também que o sistema financeiro tenha cada vez mais condições de apoiar o desenvolvimento e o investimento por parte das empresas".