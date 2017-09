Telma Monteiro perde e vai lutar pelo bronze

A judoca portuguesa esteve em desvantagem a 1.45 segundos do final, com 'waza-ari' - a segunda pontuação - de Roper, mas ainda igualou o combate. Quando tentava evitar o ponto de ouro, tempo extra aos quatro minutos de combate em caso de empate, Telma foi surpreendida nos segundos finais com novo 'waza-ari' da adversária.

Telma disputou já quatro combates em Budapeste, com a holandesa Margriet Bergstra (vitória por 'ippon'), com a campeã olímpica, a brasileira Rafaela Silva ('waza-ari'), com a canadiana Catherine Beauchemin-Pinard ('waza-ari') e com a panamiana Miryam Roper (derrota por 'waza-ari').

Em Budapeste a judoca apresentou-se sem o estatuto de cabeça de série, no 35.º lugar do 'ranking' mundial, devido a uma longa paragem competitiva, face a uma cirurgia ao ombro.

No seu palmarés em Mundiais, Telma, que é medalha de bronze nos Jogos do Rio2016 e cinco vezes campeã europeia, tem quatro pratas (Chelyabinsk2014k, Tóquio2010, Roterdão2009, Rio de Janeiro2007) e um bronze (Cairo2005).

A derrota no quarto combate coloca a portuguesa no quadro da repescagem, no qual defrontará a sul-coreana Youjeong Kwon, 12.ª do 'ranking' mundial de -57 kg.