Telma Monteiro conquista bronze e 12.ª medalha em europeus

Telma Monteiro, que venceu dois combates na fase de grupos e perdeu no acesso às meias-finais com a kosovar Nora Gjakova, já no ponto de ouro, triunfou nos dois duelos disputados na repescagem.

Primeiro venceu a húngara Hedvig Karakas (14.ª do mundo, dois lugares abaixo da portuguesa), por ‘ippon’ a 20 segundos do final do combate, e, na decisão pelo bronze, bateu a francesa Sarah Leonie Cysique (37.ª), por ippon.

O bronze de Telavive de Telma Monteiro junta-se às cinco medalhas de ouro em Europeus (2006, 2007, 2009, 2012 e 2015), a uma de prata (2011) e a outras cinco de bronze (2004, 2005, 2010, 2013 e 2014).

A judoca do Benfica, medalha de bronze nos Jogos do Rio2016, só falhou na sua carreira os Europeus de Lisboa (2008), de Kazan (2016) e de Varsóvia (2017), todos devido a lesões.

O primeiro dia dos Europeus de Telavive, que prosseguem até sábado, deu ainda a João Crisóstomo um sétimo lugar, com o judoca (40.º do mundo) a perder apenas no acesso às meias-finais (duas vitórias e uma derrota) e a cair na repescagem.

No quadro menos ‘valioso’ da competição, João Crisóstomo perdeu no primeiro combate, com o israelita Tal Flicker (3.º do ‘ranking’), com um ippon a 01.02 minutos do final.

Os restantes judocas portugueses que hoje se estrearam em Telavive foram eliminados: Joana Diogo (-48 kg), Mariana Esteves (-52 kg) e Gonçalo Mansinho (-60 kg) perderam na estreia e Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg) e Sergiu Oleinic (-66 kg) ainda realizaram dois combates, mas acabaram derrotados.

Na sexta-feira, Portugal contará com Jorge Fernandes e Nuno Saraiva nos -73 kg e Anri Egutidze nos -81 kg, enquanto no sábado participarão Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez nos -78 kg, Tiago Rodrigues nos -90 kg e Jorge Fonseca nos -100 kg, completando a delegação de 15 judocas.