Teatro prepara alunos para segurança na internet

A Fundação Portugal Telecom (Fundação PT) vai apresentar no próximo dia 25, pelas 21h00 horas, no Teatro Ribeiragrandense, a peça de teatro “ID, a tua marca na net”.

A peça faz parte de um dos eixos de atuação do “Comunicar em Segurança”, programa de voluntariado que visa preparar alunos e professores para a utilização correta e segura das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O “Comunicar em Segurança” consiste em dotar alunos e professores do ensino básico e do ensino secundário, pais e encarregados de educação de conhecimentos sobre utilização correta e segura da internet e do telemóvel.

Desde o seu arranque, em 2008, já foram abrangidas mais de 265 mil alunos, duas mil instituições e mais de oito mil ações de sensibilização.