Teatro Micaelense exibe "Laranja Mecânica"

No âmbito do ciclo “O Filme da Minha Vida”, o Teatro Micaelense exibirá, no sábado, 14 de outubro, "Laranja Mecânica", de Stanley Kubrick.

O ciclo de cinema “O Filme da Minha Vida” é uma parceria ente o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube. Desde 2014, tem sido lançado o repto a várias personalidades, convidando-as a partilharem com o público o filme que conseguem destacar e que, por uma razão ou por outra, as tenha marcado. Desta vez, a convidada é a galerista Fátima Mota.

Obra-prima de Stanley Kubrick, "Laranja Mecânica" é uma comédia negra com uma interpretação visual de uma anarquia sádica e do cinismo profundo do poder governamental. Num filme que continua atual, passado num futuro próximo, o produtor-realizador-argumentista Kubrick faz uma adaptação sublime do romance homónimo de Anthony Burgess, mantendo o comentário social satírico presente na obra original. “Laranja Mecânica" foi nomeado para quatro Óscares em 1972 (melhor realizador, melhor montagem, melhor filme e melhor argumento).

Fátima Mota (Lagoa, Açores, 1952) é licenciada em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, 1976. Exerceu a docência no Ensino Secundário nas disciplinas de Português, Inglês e Alemão. Em Ponta Delgada, no ano 2000, funda com o marido, António Macedo, a galeria de arte Fonseca Macedo, que dirige desde a sua criação. Neste momento, desenvolve trabalho com artistas representados pela galeria e projetos com artistas convidados e em colaboração com outras instituições.