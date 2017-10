Teatro Micaelense exibe filme de Sofia Marques

Na quarta- feira, 25 de outubro, o Teatro Micaelense exibe “Ilusão”, um filme de Sofia Marques, que venceu o Prémio do Público para Melhor Longa-Metragem Portuguesa, no Doclisboa’14. O filme acompanha o processo de criação do espetáculo “Ilusão”, uma encenação de Luís Miguel Cintra, a partir de textos de Federico García Lorca.

Luís Miguel Cintra, ator, encenador e diretor da companhia Teatro da Cornucópia, encenou, no início de 2014, o espetáculo “Ilusão”, a partir de textos de Federico García Lorca. No entanto, o 119º espetáculo da companhia foi muito distinto dos anteriores, pois do seu elenco fizeram parte 59 não atores, amadores e estudantes de teatro. Respondendo ao desafio lançado por Luís Miguel Cintra, a atriz e realizadora Sofia Marques acompanhou e registou o processo de criação e construção do espetáculo. O filme “Ilusão” documenta esta singular experiência. Mais do que ilusão enquanto engano dos sentidos ou utopia desfocada, a ilusão que percorre este filme prende-se com o sonho, o desejo, a vontade, a fantasia e as suas possibilidades de concretização. No território de todos os possíveis, esta ilusão recobra sentido, transfigura e materializa-se.

O filme será exibido também numa sessão para escolas, no dia 26 de outubro. Ambas as sessões contarão com a presença da realizadora e do encenador.