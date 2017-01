Teatro Micaelense exibe "Cinzento e Negro"

O Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, exibe no sábado, numa parceria com o 9500 Cineclube, a longa-metragem "Cinzento e Negro", de Luís Filipe Rocha, sessão que conta com a presença do realizador.



A longa-metragem conta "a história de Maria, uma mulher traída pelo companheiro, David, quando este lhe rouba um saco de dinheiro e foge, refugiando-se na ilha do Pico", informou o Teatro Micaelense. Produzido pela Fado Filmes, "Cinzento e Negro" conta com Luís Filipe Rocha ("A Outra Margem", "Adeus, Pai"), na realização e argumento, e com os desempenhos de Joana Bárcia, Miguel Borges, Filipe Duarte e Mónica Calle. Em competição na edição de 2015 no Festival Caminhos do Cinema Português, saiu vencedor em duas categorias - Melhor Ator (Filipe Duarte) e Melhor Banda Sonora Original (Mário Laginha) - e foi ainda o filme vencedor do Festival de Cinema Figueira Filme Art, arrecadando também os prémios de Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Argumento (Luís Filipe Rocha), Melhor Actriz (Joana Bárcia) e Melhor Fotografia (André Szankowski).