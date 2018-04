Não há nem mais um bilhete para o concerto de António Zambujo que irá ter lugar esta quarta-feira, no Teatro Micaelense, a partir das 21h30.

O concerto, recorda uma nota do gabinete de comunicação do Teatro Micaelense, "é o primeiro de uma digressão que levará o músico às nove ilhas dos Açores". nas quais se apresentará "a solo, mas acompanhado pelo seu vasto repertório, ao qual junta algum do cancioneiro tradicional açoriano",



O seu percurso musical "está traçado de forma distinta entre o Fado e o Cante Alentejano!, deixando ainda perceber ainda "uma frequência marcada pelo ritmo da MPB, que tem sido progressivamente assumida ao longo dos sete discos que já editou e que está particularmente presente no último, 'Até Pensei Que Fosse Minha'", aprofunda a mesma nota.