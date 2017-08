O teatro vai ser palco da atuação a solo do bailarino Rui Horta, intitulado por “Vespa”, assim como da segunda edição de “A Viola que nos Toca”, um espetáculo “em que a Viola da Terra faz uma incursão por outros territórios artísticos”.Os micaelenses vão ainda receber a oportunidade de assistir a várias leituras dramatizadas de textos de autores nacionais contemporâneos.

Relativamente a peças de teatro, subirão ao palco a peça de Jorge Andrade, intitulada de “Moçambique” e a peça “Olhar de Milhões”, de Raquel Castro.Joana Gama irá ainda fazer uma apresentação repartida entre o recital “Viagens na Minha Terra” e “Nocturno”. Este espetáculo explora os medos que as crianças têm do escuro e da noite. No cinema, será exibido o “Filme da Minha Vida” e o documentário “Ilusão”, com a presença do encenador Luís Miguel Cintra e da atriz e realizadora Sofia Marques.

A nível musical, a sala de teatro aposta nas atuações de Rita Redshoes, Ricardo Ribeiro, Orquestra Angrajazz, Giovanna Barbati, Alben Berg Ensemble ,Harlem Gospel Choir e de Luísa Sobral, compositora da música vencedora do Festival da Canção 2017. A Banda Fundação Brasileira e a Banda Militar dos Açores também vão subir ao palco.