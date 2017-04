Teatro Micaelense acolhe espetáculo de comemoração do 40º aniversário da Companhia Nacional de Bailado

No âmbito das comemorações do seu 40º aniversário, a Companhia Nacional de Bailado apresenta no Teatro Micaelense, nos próximos dias 21 e 22 de abril, um programa de reportório, onde se reúnem alguns dos coreógrafos que mais marcaram a História da Dança.



A belíssima e feminina Serenade, de Balanchine, que contrasta com a energia masculina de Grosse Fuge, de Anne Teresa De Keersmaeker, a abstração de William Forsythe, com um dueto virtuosístico, e a inspiração latina de 5 Tangos, de Hans van Manen, são uma janela aberta para o que de melhor se produziu no séc. XX.

As apresentações no Teatro Micaelense integram uma grande digressão nacional, que passará por mais de 30 salas de espetáculos em todo o país. A passagem da CNB por Ponta Delgada inclui também uma master classe, para alunos de escolas de dança locais, e um workshop, no âmbito dos Projetos de Aproximação à Dança, uma iniciativa dos serviços educativos da CNB, onde através de pequenos projetos idealizados por um convidado, estudantes entre os 9 e os 14 anos podem conviver com criadores e intérpretes, familiarizar-se com diferentes linguagens artísticas e experimentar a dança nas suas diversas dimensões.

A Companhia Nacional de Bailado apresentou o seu primeiro espetáculo no Teatro Rivoli, no Porto, a 5 de dezembro de 1977, tendo a estreia oficial ocorrido no dia 17 do mesmo mês no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa. Desde então, a CNB tem construído um caminho sólido, tanto na criação de obras artísticas, como na preservação de repertório.