Teatro Micaelense acolhe conto musicado 'O Gato das Botas' (com vídeo)

O Conservatório Regional de Ponta Delgada volta, mais uma vez, a associar-se ao Teatro Micaelense, desta feita para a realização de um estágio de orquestra e coro "bastante intenso", e que vai terminar com um concerto, naquela sala de espetáculos, este sábado, pelas 17h00.



O estágio (ao qual o Açoriano Oriental teve ontem a oportunidade de assistir), dirigido aos alunos das classes de cordas, sopro e coro, dos cursos básico e secundário de música, está a ser orientado pelo maestro convidado propositadamente para esta iniciativa, Javier Castro. Um nome conceituado em Espanha, e atual diretor artístico da Orquestra Sinfónica do Conservatório Superior de Castilla Y León, em Salamanca.

Como referido, o final do estágio ficará marcado por um concerto, no qual vai ser apresentada a obra trabalhada do conto musicado ‘O Gato das Botas’, da autoria do compositor luso Vasco Negreiros.

De acordo com Ana Paula Andrade, diretora do Conservatório Regional de Ponta Delgada em entrevista ao Açoriano Oriental, são cerca de 170 o número de alunos envolvidos neste projeto e que vão subir no dia 7 ao palco do Teatro Micaelense. Aliás, são tantos que, no decorrer dos ensaios, houve a necessidade de dividi-los entre o Teatro e o Conservatório.

“Dividimos os vários grupos [das cordas, dos sopros, coros e percussão], que vão estar a trabalhar com os respetivos professores sob a coordenação do maestro, e só mais tarde é que se vão juntar todos e ensaiar em conjunto”, confidencia Ana Paula Andrade.