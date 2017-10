Teatro Micaelense acolhe 2ª edição de "A viola que nos toca"

Esta segunda edição prossegue a missão de dar a conhecer a Viola de Dois Corações no seu ambiente mais genuíno, quer a solo, quer acompanhada ao Violão, explorando as suas várias dimensões, num espetáculo que combinará os sons da tradição com a dança, a poesia e a voz. Serão também projetados vídeos ilustrativos do papel da Viola em outras ilhas dos Açores, num trabalho de recolha do realizador Tiago Pereira e do seu canal “A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria”.

O espetáculo, com direção artística de Rafael Carvalho, conta com a participação de Raquel Dutra e Cantos do Mar e da Terra, César Carvalho (violão), Maria Madalena Antunes e Sofia Vidal, alunas do Conservatório Regional de Ponta Delgada, Escola de Violas da Relva, Nelson Cabral e Sílvia Oliveira (flauta).