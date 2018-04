Teatro e música em 'Noite de Beneficiência' na Recreio dos Artistas

Este sábado, pelas 21h00, a Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas organiza uma 'Noite de Beneficiência' com teatro e música, na própria sede da instituição, em Angra do Heroísmo.

O serão, informa uma nota de imprensa da organização, vai contar com a atuação do duo de clarinetes de Emanuel Silveira e Taras Poustovgar e a apresentação da peça de teatro 'Os Amores Encardidos de Padi & Balbina - uma dúbia estória do Revenge', da autoria dos Cães do Mar.







A entrada terá um custo associado de cinco euros e toda a receita de bilheteira reverterá para a ONG Médicos Sem Fronteiras.