TdC recomenda retenção de transferências para a Região, é a manchete do Açoriano Oriental. O Tribunal de Contas recomenda ao Governo da República que sejam retidas verbas da transferência do Orçamento de Estado para pagamento da dívida por tratamentos de doentes açorianos em hospitais do continente



Grande destaque com foto vai para o ‘PDL White Ocean’ decorre a 5 de agosto e a animação está a cargo de 130 artistas espalhados por 20 palcos. Organização perspetiva a vinda de 40 mil pessoas ao centro de Ponta Delgada Jovem que esfaqueou colega com pena suspensa, Detidos três suspeitos por roubo violento na Mãe de Deus; Receita dos impostos indiretos sobe 38,8 ME em dois anos, Luís Miguel Rego beneficia das “dicas” de Jari Ketomaa, e Pinto feliz com equipa mas crítico do estágio são outros títulos de capa