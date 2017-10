Taylor Swift lidera nomeações aos prémios europeus de música da MTV

Taylor Swift, que concorre nas categorias de Melhor Artista, Melhor Look, Melhor Artista Pop, Melhor Vídeo, com “Look What You Made Me Do” e Maiores Fãs, lidera a corrida, seguida do canadiano Shawn Mendes, com cinco nomeações, e do ‘rapper’ norte-americano Kendrick Lamar e do britânico Ed Sheeran, com quatro nomeações cada, refere a MTV num comunicado hoje divulgado.

Entre as várias categorias, a MTV atribui ainda um prémio a um artista local por cada canal regional. Este ano, os nomeados ao prémio “Best Portuguese Act” (em português algo como Melhor Atuação Portuguesa) são: HMB, Mickael Carreira, Miguel Araújo, Overule e Virgul. Os cinco nomeados estão a votação no site www.mtvema.com.

Na categoria de Melhor Música competem “Rockabye”, de Clean Bandit com a participação de Sean Paul e Anne-Marie, “Wild Thoughts”, de SJ Kahled com Rihanna e Bryson Tiller, “Despacito”, de Luis Fonsi e Daddy Yankee com Justin Bieber, “Shape of You”, de Ed Sheeran, e “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, de Shawn Mendes.

Os dois últimos, Ed Sheeran e Shaw Mendes, competem também na categoria de Melhor Artista, com Ariana Grande, Kendrick Lamar, Miley Cyrus e Taylor Swift.

Dua Lipa, Julia Michaels, Khalid, Kyle e Rag’n’Bone Man estão nomeados para a categoria Revelação, e Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran, Eminem e U2 para a de Melhor Artista ao Vivo.

Na categoria de Melhor Vídeo competem os Foo Fighters, com “Run”, Katy Perry com a participação de Migos, com “Bon Appétit”, Kendrick Lamar, com “Humble”, Kyle com Lil Yachty, com “iSpy”, e Taylor Swift, com “Look What You Made Me Do”.

Serão ainda distinguidos artistas nas categorias de Melhor Look, Melhor Artista Pop, Melhor Artista Eletrónica, Melhor Grupo Rock, Melhor Artista Hip-Hop, Melhor Grupo Alternativo, Maiores Fãs, Melhor Push e Melhor World Stage.

A cerimónia dos prémios europeus de música (EMA) da MTV acontece anualmente há mais de 20 anos, em diferentes cidades europeias. Em 2005, os prémios foram entregues em Lisboa.

Este ano, a cerimónia decorre no dia 12 de novembro na The SSE Arena, em Londres, com transmissão em direto no canal MTV Portugal, a partir das 19:00.