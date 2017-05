"Taxistas indignados com licença atribuída por Ponta Delgada" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a atribuição de uma licença para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida provocou um protesto de taxistas contra a Câmara Municipal.



A manchete fotográfica titula "Aos 100 anos Maria do Espírito Santo 'ainda gosta de dar uma corrida'". "Greve fecha escolas e afeta unidades de saúde", "Feira Açores vai mostrar evolução genética das vacas", "Autarca confirma dois hospitais na Lagoa", "Pinto assume construção do plantel para o ataque à I Liga" e "Praiense recebe Leixões para o play-off de subida" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.