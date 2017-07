Taxista detido por especulação

Um taxista foi detido no domingo pela prática do crime de especulação, na freguesia da Estrela, em Lisboa, por cobrar uma tarifa superior, recebendo assim "sensivelmente o dobro" do devido.



O passageiro, de nacionalidade estrangeira, "não se apercebeu do sucedido", sendo informado pela PSP que estaria a ser vítima de um crime. O detido, de 41 anos, foi notificado para comparecer no tribunal.