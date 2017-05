Taxa de suicídio em Portugal em linha com média da UE

A taxa de suicídio em Portugal em 2014 foi de 11 pessoas por cada 100 mil habitantes, exatamente em linha com a média da União Europeia, de acordo com dados divulgados pelo Eurostat.



A nova publicação do gabinete oficial de estatísticas da UE revela que, dos 4,9 milhões de mortes reportadas na União em 2014, 58 mil (ou seja, 1,2%) foram suicídios, sendo que oito em cada dez (77%) foram cometidos por indivíduos do sexo masculino e praticamente metade (48%) por pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 65 anos.

Em termos relativos, a Lituânia registou, de forma destacada, a taxa de suicídio mais elevada entre os 28 Estados-membros, com 32 suicídios por cada 100 mil habitantes, seguida de Letónia, Hungria e Eslovénia, todos com 19 suicídios por 100 mil habitantes.

No extremo oposto da lista, as taxas de suicídio mais baixas foram registadas na Grécia e em Chipre (ambos com cinco suicídios por 100 mil habitantes), seguidas de Itália (6) e Reino Unido (7).

A nível geral, a taxa de suicídio na UE foi de 11 mortes por 100 mil habitantes, o mesmo valor registado por Portugal, onde 1.223 pessoas -- 925 homens e 298 mulheres - decidiram pôr fim à própria vida em 2014.