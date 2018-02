Taxa de mortalidade infantil nos Açores é a mais baixa do país

Uma nota de imprensa do gabinete do executivo regional reproduz os dados do INE, que indicam que a taxa de mortalidade infantil foi de 1,8 por mil nados vivos em 2016, enquanto a taxa bruta de mortalidade em 2015 foi de 9,4 por mil habitantes, "sendo ambas as mais baixas do país".Ora, "relativamente à taxa de mortalidade infantil verifica-se que este valor é o mais baixo de sempre desde que há registo (série 1990-2016)", faz saber a mesma fonte.

Mais informa que "os indicadores revelam ainda uma redução na taxa de mortalidade perinatal, a qual se posiciona nos 3,1 no ano de 2016", valores que contrastam pela positiva com as percentagens "de 5,6 em 2014 e de 3,5 em 2015".

Quanto aos Anos Potenciais de Vida Perdidos por acidentes de transporte (198,4 por cada 100 mil habitantes), doença crónica do fígado (98,6), tumor maligno do estomago (115,5) e do colo do útero (13,4) "têm demonstrado valores cada vez mais baixos no período entre 2011 e 2015", pode ler-se.

Paralelamente a estes dados, "também numa evolução positiva, a esperança de vida à nascença aumentou 1,5 anos em quatro anos, posicionando-se em 2015 nos 77,2 anos", e, no que diz respeito à tuberculose, a taxa de incidência diminuiu de 12% em 2011 para 8% em 2015".