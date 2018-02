Taxa de juro no crédito à habitação sobe para 1,024% em janeiro

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação aumentou 0,5 pontos base, para os 1,024%, em janeiro deste ano face a dezembro de 2017, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no período em análise a prestação média vencida subiu um euro, fixando-se em 240 euros, e o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação aumentou 38 euros para 51.728 euros.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro foi 1,595% em janeiro, menos 3,9 pontos base do que em dezembro, enquanto o valor médio da prestação foi 307 euros (319 euros no mês precedente) e o montante médio do capital em dívida subiu de 93.788 euros em dezembro para 94.049 euros em janeiro.

De acordo com o INE, para o destino de financiamento ‘aquisição de habitação’ – “o mais relevante no conjunto do crédito à habitação” – a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,045%, 0,4 pontos base superior a dezembro de 2017.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este destino de financiamento passou de 1,631% em dezembro de 2017 para 1,588% no mês seguinte.