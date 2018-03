Taxa de juro no crédito à habitação recua para 1,023% em fevereiro

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação recuou 0,1 pontos base, para 1,023%, em fevereiro face a janeiro, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, em fevereiro a prestação média vencida desceu um euro face ao mês anterior, fixando-se em 239 euros, e o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos de crédito à habitação diminuiu dois euros, para 51.726 euros.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro foi 1,602% em fevereiro, traduzindo uma subida de 0,7 pontos base em relação a janeiro, tendo o valor médio da prestação sido de 319 euros (307 euros no mês precedente) e o montante médio do capital em dívida subido de 94.049 euros para 94.782 euros.

Para o destino de financiamento aquisição de habitação, “o mais relevante no conjunto do crédito à habitação”, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,045%, igual à do mês anterior.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro para este destino de financiamento passou de 1,588% em janeiro para 1,598% no mês seguinte.