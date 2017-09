Taxa de Inflação da zona euro situa-se nos 1,5% em agosto

Em agosto de 2016, as taxas de inflação homólogas eram, respetivamente, de 0,2% e 0,3%.

De acordo com os dados do gabinete de estatísticas da UE, em agosto, as taxas de inflação anuais mais altas foram registadas na Lituânia (4,6%), na Estónia (4,2%) e na Letónia (3,2%), enquanto as mais baixas se observaram na Irlanda (0,4%), em Chipre (0,5%), na Grécia e na Roménia (0,6% cada).

Face a julho, os preços subiram em 20 Estados-membros, mantiveram-se estáveis em cinco e baixaram noutros três.

Em Portugal, a inflação homóloga aumentou para os 1,3%, face aos 1,0% de julho e aos 0,8% de agosto de 2016.

As subidas dos preços dos combustíveis (0,16 pontos percentuais), dos serviços de alojamento (0,10 pontos) e dos transportes aéreos (0,06 pontos) foram as que mais tiveram impacto no aumento da inflação anual.