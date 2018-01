Taxa de emprego para alunos da UAç situa-se nos "90 por cento"

A inserção no mercado de trabalho de alunos formados na Universidade dos Açores (UAc) é de 90 por cento, indicou esta terça-feira o respetivo reitor, sustentado por um estudo desenvolvido pela academia açoriana.

"Um estudo acabado de realizar, para o período de 2012 a 2015, permitiu concluir que 90 por cento dos estudantes graduados na Universidade dos Açores estão empregados", revelou João Luís Gaspar, quando discursava na cerimónia de comemoração do 42º aniversário da UAc, que decorreu no edifício da Aula Magna, em Ponta Delgada.

Ademais, "mais de 75 por cento [dos graduados] arranjou emprego em menos de um ano", sendo que, do total de estudantes empregados, "mais de 80 por cento trabalha na sua área de formação", sublinhou o reitor, para quem os números são "indicadores que comprovam a importância dos estudos superiores".

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia esteve também presente na cerimónia, onde reafirmou a disponibilidade do Governo Regional para reforçar o contributo da Universidade dos Açores para o crescimento económico e para a criação de emprego na Região.

Gui Menezes voltou a propor, por isso, um contrato que visa justamente uma maior articulação entre as instâncias açorianas e a universidade.

Citado por uma nota de imprensa do executivo açoriano, o secretário regional manifestou a convicção de que esta concertação permitiria “reforçar os mecanismos para que os resultados da investigação universitária possam ser transferidos para as empresas e, por essa via, ver fortalecida a competitividade da economia”.



De resto, frisou que a proposta “não pretende substituir os apoios que já existem”, mas representa “um novo patamar de entendimento do papel que a Universidade dos Açores pode ter para a Região, neste caso, realçando a componente do crescimento económico e da criação de emprego”.