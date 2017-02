A taxa de desemprego nos Açores diminuiu no 4º trimestre de 2016 para 10,4%, segundo o Serviço Regional de Estatística.



A taxa de desemprego nos Açores diminuiu no 4º trimestre de 2016 para 10,4%, prosseguindo a trajetória descendente iniciada no trimestre homólogo, encontrando-se abaixo da média nacional, de acordo com dados revelados hoje pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores.

Em termos anuais e na Região, a taxa de desemprego de 2016 situou-se nos 11,1%, uma decida de 1,7 pontos percentuais, em comparação com o ano de 2015 (12,8%)

A nível nacional, a taxa de desemprego no 4º trimestre de 2016, fixou-se em 10,5% e em termos anuais a taxa de desemprego desceu 1,3 pontos percentuais, face a 2015, para os 11,1% abaixo da estimativa do Governo.