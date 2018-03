TAUA vence festival de tunas no continente

O evento foi organizado pela Tuna Académica da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (TAUTAD) e, para além da TAUA, contou com as seguintes tunas a concurso: Estudantina Universitária de Viseu, Literatuna (Tuna de Letras na Universidade do Minho) e TUBA (Tuna Universitária de Belas Artes).



Portanto, fazendo o balanço à participação no VI Real Academicvs, constata-se que a TAUA não apenas venceu o prémio de Melhor Tuna, como trouxe na bagagem os prémios de Tuna Mais Traçadinho, Melhor Original, Melhor Pandeireta, Melhor Instrumental, Tuna Mais Fado e Tuna do Público.Numa nota de imprensa enviada a este jornal, aquela tuna mista da Universidade dos Açores ressalva que "os 38 elementos que pisaram o palco do Teatro de Vila Real tiveram a oportunidade de conhecer uma nova cidade à qual levaram o espírito académico açoriano,os cantares e as tradições do arquipélago e ainda o nome da academia açoriana além Atlântico".